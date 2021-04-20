МИД Беларуси отреагировал на решение США о возобновлении антибелорусских санкций

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с решением США о возобновлении антибелорусских санкций, сообщает БЕЛТА.

"Сожалеем о решении американской стороны возобновить действие санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и входящих в его состав предприятий. Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" так ратует американская администрация", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США "из кожи вон лезет", чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдопринципиальность. "Интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, безопасности и стабильности в регионе и мире в данном процессе для Вашингтона не имеют никакого значения. Возможно потому, что расплачиваться за последствия таких безответственных поступков нашему региону снова придется самостоятельно", - обратили внимание в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там также подчеркнули, что суверенитет и независимость - непреложные для белорусского народа ценности: "Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь - страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений. Принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем".

"Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны, - заявили в МИД. - В свете последних событий и озвученной информации также вызывает серьезные вопросы та поспешность, с которой США приняли данное решение. Подчеркиваем, что любой прогресс в двусторонних отношениях возможен только по итогам взаимоуважительного диалога, к которому, как и ранее, белорусская сторона готова".-0-