МИД Беларуси отреагировал на заявление литовской стороны о возможной аккредитации посла США Фишер в Литве

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве, сообщает БЕЛТА.

"Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно. Будет больше ясности - можно будет говорить более предметно", - заявили во внешнеполитическом ведомстве журналистам.

"Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? - продолжили в МИД. - Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит - в Литве будут два посла США, которые будут представлять там американские интересы".

"Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь", - заявили в белорусском Министерстве иностранных дел. -0-

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