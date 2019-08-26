МИД Беларуси отреагировал цитатой Льва Толстого на заявления литовских коллег о БелАЭС

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало цитатой Льва Толстого на заявления литовских коллег о БелАЭС. Текст белорусский МИД опубликовал на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"По итогам прочтения очередного заявления литовского внешнеполитического ведомства в отношении Белорусской АЭС на ум сразу же пришли слова Льва Толстого: "Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват". На наш взгляд, это многое объясняет", - отметили в министерстве.

В ведомстве перечислили некоторые факты, которые говорят о безопасности Белорусской атомной станции. Там подчеркнули, что ни стресс-тесты Белорусской АЭС, ни партнерская проверка со стороны европейских регуляторов не выявили дефицитов безопасности. Рекомендации белорусского и европейских регуляторов касались последующего планомерного повышения запасов прочности станции.

"Проект Белорусской АЭС на сегодняшний день является единственным, который прошел стресс-тесты по самым новым, более жестким стандартам. Если бы, скажем, стресс-тесты европейских АЭС проводились не семь-восемь лет назад, а тоже сегодня, весьма вероятно, что и рекомендации по ним были бы иного порядка, - отметили в ведомстве. - Со времени стресс-тестов европейских АЭС прошло более семи лет, но не все страны до настоящего времени смогли завершить выполнение всех рекомендаций. Это никоим образом не приводит к остановке их работы".

МИД коснулся и того, как литовскую сторону на самом деле беспокоит ядерная безопасность, и как она подходит к вопросам транспарентности и ответственности в ядерной сфере. Например, европейские регуляторы по итогам стресс-тестов рекомендовали Литве выполнить вероятностный анализ безопасности бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива Игналинской АЭС и изучить случай запроектного землетрясения. Литва этого не сделала, ограничилась консервативными оценками. На выполнение остальных рекомендаций у этой страны ушло около шести лет.

"Из недавнего сообщения литовского регулятора мы узнали о том, что с начала этого года на Игналинской АЭС произошли десять нарушений, которые касались эксплуатации значимых для обеспечения безопасности систем, демонтажа и дезактивации оборудования, обращения с радиоактивными отходами. Мы, будучи соседями, не имеем никакой информации от литовской стороны: что это были за нарушения, как они сказались на ядерной и радиационной безопасности, когда они будут устранены", - констатировали в ведомстве.

"Известные сложности с выводом Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников непосредственно у нашей границы, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента закономерно вызывают у нас серьезные опасения, особенно в условиях того, что Литва до сих пор не провела профильную миссию МАГАТЭ ARTEMIS и не присоединилась к протоколу к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб", - говорится в заявлении белорусского МИД.-0-