МИД Беларуси ответил Украине насчет "паузы" в диалоге

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси по просьбе журналистов прокомментировали заявление украинских коллег о приостановленных контактах с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

"Мы внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике. Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас. В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе, отметил официальный представитель белорусского МИД. "Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне", - сказал Анатолий Глаз.

"Наоборот, мы подходили и, смеем всех заверить, будем всегда очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству со всеми нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой", - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем недвусмысленно заявил министр иностранных дел Украины на брифинге 28 августа. "На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства", - заметил Анатолий Глаз.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он заявил о готовности белорусской стороны к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готовы Украина и ее дружественный и братский народ.

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - резюмировал Анатолий Глаз.-0-