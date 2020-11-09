МИД Беларуси: польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси.

"В МИД Беларуси 9 ноября проведена встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. - Обсуждены вопросы международных договоров между Беларусью и Польшей".

Особое внимание было уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года.

"Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Беларуси, - заявили в Министерстве иностранных дел. - Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории".-0-