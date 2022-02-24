24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси предупреждает граждан о возможности мародерства и грабежей на дорогах Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Глаз еще раз призвал граждан Беларуси прислушаться к рекомендациям МИД и отменить все запланированные поездки в Украину до стабилизации обстановки. По его словам, после аналогичного обращения МИД сегодня все же фиксировались попытки въехать в Украину с белорусской стороны. Их было порядка десяти, в числе причин назывались, например, служебные командировки.

"В связи с фиксируемыми нами фактами мародерства и грабежей на дорогах Украины призываем белорусских граждан быть максимально бдительными, не останавливаться по пути следования без экстренной необходимости и не съезжать с основных автомагистралей. Просьба также следовать установленным мерам безопасности и прислушиваться к рекомендациям местных властей по данному вопросу", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Он обратил внимание, что ситуация в Украине стремительно и динамично меняется, поэтому нужно внимательно следить за информацией на официальных ресурсах МИД, в том числе в соцсетях.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее в связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно рекомендовало белорусским гражданам отменить планы посещения этой страны до стабилизации обстановки. А гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендовали покинуть территорию страны.

В связи с закрытием украинской стороной всего периметра государственной границы Министерство иностранных дел Беларуси обращает внимание белорусских граждан на рекомендацию установить и поддерживать постоянный контакт с посольством Беларуси в Украине и главным консульским управлением белорусского внешнеполитического ведомства. Сообщалось, что ведется работа с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан.

Посольство Беларуси и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы. В белорусском внешнеполитическом ведомстве советовали следить за обновлениями информации на сайте МИД и в социальных сетях.

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