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01 октября 2019, 21:57

МИД Беларуси приветствует согласование формулы Штайнмайера

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Заседание контактной группы по Украине"
Контактная группа по Украине согласовала формулу Штайнмайера
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси приветствуют согласование формулы Штайнмайера по итогам очередного заседания трехсторонней контактной группы. Об этом заявил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Искренне приветствуем достигнутые сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренности о разведении начиная с 7 октября сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе. Согласование сторонами формулы Штайнмайера - это значимый шаг в направлении имплементации минских договоренностей и установления долгожданного мира в Украине", - заявил Анатолий Глаз.

Контактная группа по Украине согласовала формулу ШтайнмайераКонтактная группа по Украине согласовала формулу Штайнмайера
"Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера", - сказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Как сообщалось БЕЛТА, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. "Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - сказал Мартин Сайдик. - Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате".

По словам дипломата, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Формула Штайнмайера, не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении ОРДО и ОРЛО особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".-0-

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