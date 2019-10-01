МИД Беларуси приветствует согласование формулы Штайнмайера

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси приветствуют согласование формулы Штайнмайера по итогам очередного заседания трехсторонней контактной группы. Об этом заявил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Искренне приветствуем достигнутые сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренности о разведении начиная с 7 октября сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе. Согласование сторонами формулы Штайнмайера - это значимый шаг в направлении имплементации минских договоренностей и установления долгожданного мира в Украине", - заявил Анатолий Глаз.

Контактная группа по Украине согласовала формулу Штайнмайера "Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера", - сказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Как сообщалось БЕЛТА, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. "Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - сказал Мартин Сайдик. - Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате".

По словам дипломата, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Формула Штайнмайера, не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении ОРДО и ОРЛО особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".-0-