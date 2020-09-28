МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь глубоко обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси в связи с обострением ситуации в зоне конфликта.

"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению - прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", - говорится в заявлении.

"Главное сегодня - как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-