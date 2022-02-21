МИД Беларуси прокомментировал новые санкции со стороны ЕС

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел прокомментировали новые санкции со стороны Европейского союза. Соответствующий ответ пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза размещен на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Европейский союз 18 февраля принял новое решение об ограничительных мерах с учетом ситуации в Беларуси, однако этот факт не получил широкой огласки.

"Потому что евробюрократам это невыгодно. Они ведь прекрасно понимают, что перешли уже все границы. Поэтому и момент был использован специально, чтобы хладнокровно сделать все по-тихому. Ведь что произошло? Чиновники ЕС, возможно, не без участия лоббистов, используя самими же ими созданные бюрократические лазейки под видом неких технических корректировок, де-факто расширили санкции в отношении Беларуси. Причем обратите внимание на даты: 18 февраля документ публикуется, а 19 февраля, в субботу, он уже вступает в силу", - отметил Анатолий Глаз.

В результате в пакет попали два новых юридических лица, а возможности оспаривания всех введенных ограничительных мер в суде ЕС были специально усложнены. "И это весьма показательно: в ЕС прекрасно понимают незаконность таких действий, поэтому стараются исключить любую возможность беспристрастного судебного разбирательства. Вот так на деле работают продвигаемые европейцами принципы верховенства права, права на справедливое разбирательство и так далее. Очевидно, что на это им плевать, когда нужно решать свои меркантильные задачи. Так же, как и им нет дела до тех конкретных белорусов, кто пострадает от этого волюнтаризма", - подчеркнули в ведомстве.

Пресс-секретарь МИД заметил, что при этом еврочиновники провернули все "под сукном" без созыва руководящих политических органов ЕС. "По сути, вот он, очередной санкционный пакет, хоть и присыпанный для маскировки некими техническими регламентами. Понятно, что этот шаг направлен на продолжение циничного и хладнокровного плана по ухудшению благосостояния белорусов, нанесению ущерба нашим субъектам хозяйствования и их работникам. Однако этого не происходит, и воспаленные амбиции отдельных европейских игроков, сдобренные коммерческими интересами, начинают еще больше пульсировать", - сказал Анатолий Глаз.

В Министерстве иностранных дел считают, что в этой ситуации еврочиновникам нужно беречь свою нервную систему, потому что результаты таких шагов будут для них все хуже и хуже. "Адекватные ответные меры с нашей стороны также последуют, притом тогда и в таком объеме, который сочтем необходимым", - предупредили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД еще раз призвал ЕС изменить конфронтационную, агрессивную, воинствующую политику, принять во внимание реальные интересы граждан как Беларуси, так и самих стран - членов ЕС, которым больше соответствует нормальное конструктивное добрососедское сотрудничество.-0-