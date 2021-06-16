16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси рассчитывает, что у западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога. Такую точку зрения выразил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, комментируя упоминание нашей страны в итоговых документах саммитов США - ЕС, G7 и НАТО, сообщает БЕЛТА.

Официальный представитель МИД подчеркнул: "Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели".

По его мнению, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна.

Пресс-секретарь также отметил: "Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность. Рассчитываем, что у наших западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога, а не диктата и давления".-0-