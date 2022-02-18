18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси решительно осуждает проведение в Гайновке мероприятия по героизации военных преступников из числа так называемых проклятых солдат, истреблявших православных белорусов, проживавших на территории Польши в послевоенное время. Об этом говорится в комментарии пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

"Восхваление палача Райса, известного под псевдонимом Бурый, попытки оправдать совершенные под его командованием преступления "борьбой за независимость польского народа" будут всегда вызывать возмущение и протест. Кровавая резня, устроенная бандой Бурого в отношении мирного гражданского населения, никогда не станет предметом сделки с совестью и исторической памятью истинных патриотов, поляков, чьи предки действительно сражались за Родину против коричневой чумы XX века", - говорится в комментарии.

В документе отмечается, что проведение регулярных шествий в месте компактного проживания этнических белорусов свидетельствует об особом цинизме, культивируемом в среде праворадикальных структур. "Потворствование подобного рода проявлениям нетерпимости и откровенной ненависти ставит под серьезный вопрос способность Польши достойно выполнять функции председательствующего в ОБСЕ", - подчеркнуто в комментарии.

"Мы призываем все страны, осуждающие нацизм, обратить внимание на регулярную практику организации маршей "проклятых солдат", несмотря на неоднократные призывы к Варшаве положить этому конец, - говорится в документе. - Особое недоумение вызывает тот факт, что на этот раз организаторы мероприятия пытаются увязать трагические исторические события с современными, использовать лживые интерпретации истории для поддержания конфликтного нарратива в белорусско-польских отношениях".

"Создается впечатление, что одновременно с обустройством Польшей физического заграждения на границе с Беларусью на фундаменте националистического радикализма последовательно реализуется политика, направленная на искусственное размежевание наших народов. Остается открытым вопрос: "Кому это выгодно?" - отметили в МИД.-0-