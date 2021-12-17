МИД Беларуси: риторика агрессии становится доминирующей в ЕС

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз настолько идеален, что его лидерам, наверное, больше и обсуждать нечего, кроме как вопросы вмешательства в дела других суверенных государств. Так пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал итоги саммита стран - членов ЕС в Брюсселе, сообщает БЕЛТА.

"Такое ощущение, что без Беларуси и России саммит мог бы не состояться. Прозвучавшие очередные санкционные угрозы совершенно не удивили. К сожалению, риторика агрессии становится доминирующей в ЕС и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем. Угрозы, разумеется, не способствуют решению никаких проблем, а лишь усугубляют ситуацию", - подчеркнул Анатолий Глаз.

В МИД Беларуси заявили: на любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. "И есть ощущение, что отдельные страны ЕС этот ответ могут уже не выдержать. Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения, и ответственный подход возобладает", - сказал пресс-секретарь ведомства.

В заявлении по итогам саммита звучит требование к Беларуси допустить международные организации к беженцам на границе. Анатолий Глаз назвал это "преднамеренным формированием альтернативной реальности". Он напомнил, что с белорусской стороны компетентные международные организации работают с первого дня кризиса и до сих пор, даже делегация Евросоюза там была.

"И в ЕС это прекрасно знают. Тем не менее продолжают петь старую мантру. Зачем? Чтобы сформировать ощущение некой закрытой зоны с белорусской стороны, дальше демонизировать нашу страну. Это очень примитивные приемы. Также напоминаем еврочиновникам, что колониальная эпоха закончилась и они вправе требовать что-либо только от своих стран-членов. Поэтому им не мешало бы потрудиться потребовать от Польши, Литвы или Латвии прекратить жестокие расправы над мигрантами и обеспечить доступ международных организаций, общественности и СМИ на границу. Равно как и строгого соблюдения своих же - европейских - законов и стандартов. Еще раз повторяем свой призыв к ЕС перестать генерировать напряженность и начать решать совместные проблемы в нашем регионе общими усилиями путем взаимоуважительного диалога", - подытожили в МИД.-0-