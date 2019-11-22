МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой

22 ноября, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Соединенные Штаты не пытаются добиваться от Беларуси ограничения сотрудничества с Россией. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, находящийся с визитом в столице США.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением взаимодействия Минска с Москвой. "Абсолютно нет. Никогда такого не звучало, ни раньше, ни сейчас. Действительно этого абсолютно нет. Я просто никогда с этим не сталкивался", - сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства.

Как он напомнил, тему взаимодействия Беларуси и России в контексте отношений Минска и Вашингтона затрагивал сравнительно недавно в бытность помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он посетил Минск в августе 2019 года. По словам Олега Кравченко, примерно в том же ключе об этом публично высказался заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на конференции по белорусско-американским отношениям в Вашингтоне 21 ноября.

"Вопросы отношений Беларуси с Россией - это дело Беларуси, - подчеркнул замглавы МИД. - И я, судя по тому, что вижу в наших обсуждениях с американцами, действительно могу подтвердить, что каких-то призывов или же ожиданий со стороны США в отношении нашего (российско-белорусского. - Прим. ТАСС) взаимодействия фактически не существует".

"Они (должностные лица США. - Прим. ТАСС) продолжают повторять, что любое решение могут воспринять, что это решение должно быть демократическим, это наше дело. Говорят о том, что понимают исторический, объективный характер взаимодействия между Беларусью и Россией, тех форматов сотрудничества, которые есть. Я, честно говоря, никогда не слышал от официальных представителей США какого-то осуждения нашего взаимодействия. Поэтому я бы не сказал, что наше сотрудничество с Россией является каким-то элементом наших переговоров с США", - добавил замминистра.

Он также сообщил, что компетентные органы Беларуси и США расширяют сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью.

"Да, это сотрудничество всегда присутствовало", - сказал он, отвечая на вопрос о том, предпринимаются ли усилия по развитию взаимодействия между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран в связи с наметившимся потеплением в отношениях Минска и Вашингтона.

"Я сейчас, наверное, больше говорю о сотрудничестве правоохранительных органов", - уточнил Олег Кравченко. "Оно всегда было элементом нашего более широкого взаимодействия. Сейчас оно действительно расширяется. Расширяется, естественно, в областях противодействия киберпреступности, терроризму, организованной преступности", - отметил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси.

"Есть несколько примеров успешного взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и США по предотвращению преступлений против наших граждан, американских граждан, граждан третьих стран", - подчеркнул замглавы МИД.-0-