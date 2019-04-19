МИД Беларуси вновь выступил с критикой методов работы российского посла Бабича

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявление посла России Михаила Бабича, сделанное им после Послания Президента Беларуси Александра Лукашенко. Текст ответа начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза на вопрос журналистов размещен на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в Послании Президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", - заявил Анатолий Глаз.
"Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - добавил официальный представитель белорусского МИД.-0-
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