МИД Беларуси вновь выступил с критикой методов работы российского посла Бабича

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявление посла России Михаила Бабича, сделанное им после Послания Президента Беларуси Александра Лукашенко. Текст ответа начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза на вопрос журналистов размещен на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в Послании Президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", - заявил Анатолий Глаз.

"Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - добавил официальный представитель белорусского МИД.-0-