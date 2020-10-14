МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в связи с принятием указа по привлечению высококвалифицированных специалистов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому вручена нота МИД. В ней белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа Президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Данный правовой акт нельзя трактовать иначе как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси, убеждены в МИД.

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