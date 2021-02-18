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18 февраля 2021, 14:54

МИД Беларуси: выпады со стороны западных диппредставительств - диктат и попытка вмешательства во внутренние дела

Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпады со стороны западных диппредставительств - диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела. Такую точку зрения выразил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя корреспонденту БЕЛТА заявление представительства ЕС от имени стран - членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении ряда проводимых в Беларуси следственных действий.

"С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок, - сказал официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств - это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела".

"Притом фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран - авторов заявления", - заметил Анатолий Глаз.

"Более того, мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики, - подчеркнул начальник управления информации и цифровой дипломатии. - Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами".

По его словам, "ровно такое же лицемерие наблюдаем и с "благотворительными" санкциями, которые почему-то должны помочь простым белорусам, однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное".

"Не хотелось ставить под сомнение профессиональную компетентность наших коллег, поэтому просто напоминаем, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах - членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН. Более того, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства извне, что нашло отражение в пункте 1 статьи 2 Устава ООН", - заявил официальный представитель МИД.

"Беларусь - это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами", - отметил Анатолий Глаз.

Начальник управления убежден: "Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них". Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить "координировать меры в отношении ситуации с правами человека" в своих государствах.

"Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до представительства ЕС в Беларуси", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.-0-

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