МИД Беларуси вызвал посла Украины в связи с инцидентом в Днепре

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел Беларуси сегодня был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с инцидентом в украинском городе Днепр, где по решению мэра города Государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"До украинской стороны было доведено, что в Беларуси рассматривают это циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации как акт государственного вандализма, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права - принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, - а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике", - подчеркнули в министерстве.

Посол был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги.-0-