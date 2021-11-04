МИД Беларуси жестко указал представителю посольства Польши на недопустимость нагнетания обстановки на границе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел Беларуси 4 ноября был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме".

Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы. Мартину Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы.

Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации.

Белорусская сторона еще раз подтвердила готовность решать любые, в том числе чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога. Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали.-0-

МИД: провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО