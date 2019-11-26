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Политика
26 ноября 2019, 10:57

МИД довел БДИПЧ ОБСЕ свое отношение к выводам наблюдателей о выборах в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 25 ноября провел встречу с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами в Палату представителей Корнелией Вилльемин Анке Йонкер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Были доведены подходы белорусской стороны в отношении предварительных выводов Международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси", - рассказали в министерстве.

Как сообщалось, 25 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что критика избирательного процесса со стороны международных наблюдателей должна сочетаться с констатацией положительных сторон. "Важно, чтобы любая миссия, которая приезжает смотреть за выборами, не только критиковала негативные вещи, связанные с избирательными процессами, подведением итогов голосования, но и учитывала позитивные, положительные моменты, которые имели место быть", - сказал он.

Владимир Макей отметил, что не стал бы драматизировать оценку выборов миссией ОБСЕ. "Думаю, что наши европейские партнеры будут учитывать эту оценку в выстраивании своей политики в отношении Беларуси. Но хотел бы еще раз подчеркнуть: мы были абсолютно открыты в проведении этих выборов. Более тысячи наблюдателей, представляющих различные организации и страны, имели возможность наблюдать за этим процессом абсолютно открыто и доступно на всех участках. Кстати, не во всех странах даже Евросоюза имеются соответствующие возможности для организации международного наблюдения за выборами", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он заверил, что Беларусь продолжит диалог с европейскими и американскими партнерами, в том числе по вопросам совершенствования избирательного законодательства. "Мы абсолютно открыты к диалогу, готовы к этому. Думаю, в конечном итоге мы найдем точки соприкосновения, взаимопонимания по этой тематике", - сказал Владимир Макей. По его словам, Беларусь направит в соответствующие структуры БДИПЧ ОБСЕ свои комментарии по поводу работы миссии ОБСЕ. "Будем надеяться, что они также будут учтены при подготовке заключительного доклада по итогам парламентской избирательной кампании в Беларуси", - резюмировал Владимир Макей.

Международные оценки парламентских выборов в Беларуси МИД прокомментировал и 19 ноября. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий по итогам прошедших парламентских выборов в Беларуси. Принято также к сведению заявление Европейской службы внешних действий по этому вопросу. "В этой связи хотели бы напомнить, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ", - сказал представитель МИД и подчеркнул, что Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. По оценкам многих из них, обратили внимание в МИД, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС.-0-

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