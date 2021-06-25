МИД: экономические санкции ЕС - новая тщетная попытка постепенно душить белорусов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические санкции Европейского союза - новая тщетная попытка постепенно душить белорусов. Это подчеркивается в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан. Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии", - заявили в министерстве.

В МИД обратили внимание на тот факт, что страны Запада уже даже не пытаются искать или "притягивать за уши" хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для введения санкций.

"Потому что их нет. Есть только цель - разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО", - подчеркнули в МИД.

Для внешнеполитического ведомства очевидно, что огромный Евросоюз стремится удовлетворить свои амбиции за счет относительно небольшой Беларуси и его совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, которые высказали свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС.

"Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Неслучайно даже авторитетные исследования общественного мнения EuroTrack британской компании YouGov показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам в целом ряде стран ЕС, в том числе в Германии - 31%, во Франции - 23%, в Швеции - 30%. Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа", - констатировали в МИД.-0-