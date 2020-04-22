МИД Германии анонсировал видеоконференцию в "нормандском формате"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский процесс по урегулированию конфликта в Украине нуждается в новых импульсах, в этой связи на следующей неделе пройдет видеоконференция в "нормандском формате". Об этом заявил сегодня глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает ТАСС.

По словам Хайко Мааса, на днях он провел разговоры с французским, российским и украинским коллегами. "Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, и эта конференция пройдет на следующей неделе", - сказал глава МИД ФРГ.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся очередной саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Тогда президенты выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года, а также выступили за внесение изменений в Конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера. В итоговом коммюнике саммита президентов также была подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.-0-