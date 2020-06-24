24 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. МИД и БДИПЧ обсудили вопросы международного наблюдения за кампанией по выборам президента в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"24 июня состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией международного наблюдения по линии БДИПЧ за текущей кампанией по выборам президента в Беларуси.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0-