МИД Испании выступил за поддержание диалога Беларуси с ЕС

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе испанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Как рассказали в пресс-службе министерства, во время беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.

"Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил. Стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога Беларуси с Европейским союзом", - отметили в МИД.-0-