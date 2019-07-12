МИД: мандат спецдокладчика по Беларуси и резолюция СПЧ должны быть отменены

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношение Беларуси к резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) остается неизменным. Так в управлении информации и цифровой дипломатии МИД ответили на вопрос журналистов в связи с принятием Советом ООН по правам человека резолюции о положении с правами человека в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Она (резолюция. - Прим. БЕЛТА) абсурдна как по содержанию, так и по самой идее ее принятия. О бесперспективности резолюции, которая была инициирована странами - членами ЕС, свидетельствуют результаты голосования: документ не был поддержан большинством: из 47 стран - членов совета 27 выступили против (6 стран) либо воздержались (21 страна). Однако внутренний механизм СПЧ устроен так, что, приняв резолюцию единожды, ее авторам в дальнейшем сложно от нее отказаться", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это равносильно признанию несостоятельности политики давления на Беларусь с помощью мандата специального докладчика, который страна не признает, рассматривая его как несправедливую и дискриминационную меру.

"Резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом. Убеждены в том, что мандат спецдокладчика по Беларуси и резолюция должны быть отменены", - резюмировали в МИД.-0-