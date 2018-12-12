МИД надеется на повышение эффективности страновой команды ООН после реформирования организации

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси надеется на повышение эффективности работы страновой команды ООН в Минске после проведения реформы в организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития ООН и представителем ЮНФПА в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Обсуждался ход реформы системы развития Организации Объединенных Наций. Она предусматривает перераспределение с 1 января 2019 года руководящих функций в страновых командах ООН с отделением полномочий постоянного координатора ООН от функций постоянного представителя Программы развития ООН.

"Андрей Дапкюнас выразил надежду, что реформа поспособствует повышению эффективности работы страновой команды ООН в Минске. А это в свою очередь положительно повлияет на взаимодействие Беларуси с агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.-0-