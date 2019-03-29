МИД о Кастусе Калиновском: не надо делить, кому он больше принадлежит

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о высокой заинтересованности в установлении исторической справедливости относительно личности Кастуся Калиновского и готовности активно взаимодействовать в этом вопросе как с литовскими и польскими партнерами, так и с белорусским обществом. Об этом говорится в ответе начальника управления информации и цифровой дипломатии внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза на вопрос журналистов относительно ситуации вокруг обнаружения в Литве останков названного исторического деятеля, сообщает БЕЛТА.

Представитель МИД назвал ошибочным впечатлением, что государство якобы ведет себя пассивно в связи с фактом обнаружения останков Кастуся Калиновского. "Для Беларуси Кастусь Калиновский - крупный исторический деятель. В этом не может быть сомнений. Не надо делить, кому он больше принадлежит. Это совместное наследие, которое объединяет народы Беларуси, Польши и Литвы. С этой точки зрения мы исходили и исходим. Такой же подход и у литовской стороны, которой мы очень благодарны за полную готовность сотрудничать", - сказал Анатолий Глаз.

Он предположил, что подобное впечатление, видимо, сложилось потому, что белорусская сторона не концентрировала усилия на конкретных делах и не так активно информировала СМИ о своих шагах. "Но это не означает, что ничего не делается. Напомню, что еще в ноябре прошлого года белорусские государственные эксперты официально приезжали в Вильнюс, где ознакомились с исследованиями останков участников восстания 1863 года, провели плодотворные встречи с литовскими коллегами, сделали свои выводы. Сейчас мы обсуждаем с литовской стороной возможность совместной работы для более точной идентификации останков. В частности, речь идет о возможности исследования останков старшего брата Кастуся Калиновского, похороненного в Беларуси", - рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что сегодня в МИД состоялась встреча с послом Литвы, где обсуждались и другие практические шаги в сотрудничестве по этой теме. Среди них - надписи на белорусском языке на могилах при перезахоронении.-0-