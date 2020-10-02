МИД о санкциях ЕС: принятым решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа - Беларусь

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятым Советом Европейского союза решением ЕС отдалил от себя своего соседа - Беларусь. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

МИД: Беларусь ответит на санкции ЕС "Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов", - заявили в министерстве.

В МИД отметили, что в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь - ЕС. "Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков", - заметили в Министерстве иностранных дел.

"На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" - ставится вопрос в заявлении.

"Продемократический тоталитаризм - еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют "правильной идеологии", - констатировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве. - К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная "борьба добра со злом", в которой все средства хороши, а в роли "зла" неизменно выступает легитимная власть".

В МИД отметили, что не нужно тешить себя иллюзиями, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации: "Должностные лица, принимающие такие решения в ЕС, прекрасно понимают, что это утопия - любые подобные атаки сказываются на людях, их безопасности, благосостоянии и экономике. Поэтому не нужно лицемерить. Именно от таких циничных и бездушных решений и рождается имидж евробюрократии, который отпугивает и настораживает как внутри ЕС, так и многих внешних партнеров. В этой связи и Brexit (выход Великобритании из ЕС. - Прим. БЕЛТА) становится еще более понятным".

В своем заявлении МИД констатирует, что санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС.

"Но, наверное, политическая воля и здравый смысл все еще не могут возобладать над генетически засевшим миссионерством и ментальным для себя разделением стран на "старый" и "новый свет", на людей первого мира, которые имеют права, и всех остальных, которые, в основном, чем-то обязаны. Сложно представить, например, что мы бы увидели перевыборы в Польше, если бы мы в Евразийском экономическом союзе или Организации договора о коллективной безопасности решили, что на них победил Рафал Тшасковский, а не Анджей Дуда", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там считают печальным, что особенно усердствуют в направлении ухудшения отношений с Беларусью соседи, которые как никто должны быть заинтересованы в стабильной, независимой, суверенной и процветающей Беларуси.

В МИД подчеркнули, что на протяжении всего своего существования Беларусь последовательно доказывала свою приверженность основополагающим нормам и правилам международных отношений, принципам Хельсинкского декалога, таким как суверенное равенство, мирное урегулирование споров и невмешательство во внутренние дела друг друга.

"Известный парадокс Гегеля гласит, что история учит человека тому, что человек ничему не учится у истории. Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-