МИД обеспокоен действиями израильской стороны в связи с участившимися отказами белорусам во въезде

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси во время консульского дня в Facebook подтвердило обеспокоенность в связи с действиями израильских компетентных органов, когда в ряде случаев белорусским гражданам отказывают во въезде, сообщает БЕЛТА.

Один из пользователей Facebook задал вопрос, есть ли практика пересмотра соглашений в визовой политике с зарубежными странами, к примеру, возвращение к визам в отношении каких-то государств за недружественные действия другой стороны. Вопрос был задан в связи с действиями израильской стороны в отношении граждан Беларуси.

Прежде всего, отметили в МИД, возвращение к визам - это шаг назад. "У нас тоже имеется обеспокоенность, связанная с действиями израильских компетентных органов. Для минимизации количества отказов во въезде наших граждан в Израиль МИД Беларуси недавно дал дополнительные рекомендации", - рассказали в ведомстве.

"Аргументация израильской стороны нам известна, соответствующий диалог продолжается", - добавили в МИД.-0-