МИД обсудил с послом Литвы тему церемонии перезахоронения в Вильнюсе участников восстания 1863 года

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас 18 ноября был приглашен в Министерство иностранных дел Беларуси. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Послу Литвы официально переданы результаты проведенной в Беларуси экспертизы материалов с возможного места захоронения брата Кастуся Калиновского Виктора.

На своей официальной странице в "Фейсбуке" белорусский МИД подробно рассказал о сотрудничестве с литовской стороной по идентификации найденных в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского. "Мы не ожидаем признания или таких же звучных извинений, какой была критика с разных сторон, а просто хотим рассказать всем заинтересованным о проведенной разными белорусскими учреждениями работе", - пояснили в МИД. В частности, упоминается о том, как в июле 2019 года Следственным комитетом Беларуси совместно с Госкомитетом судебных экспертиз в Свислочи была проведена эксгумация возможной могилы Виктора Калиновского.

"Сегодняшняя передача позволит сравнить результаты ДНК-экспертиз из Беларуси и Литвы, что необходимо для полной идентификации возможных останков Кастуся Калиновского в Вильнюсе. "Гарантий, что переданные останки принадлежат именно Виктору Калиновскому, мы дать не можем, но этот путь с научной точки зрения нужно пройти до конца, это наш вклад, поэтому считаем своей обязанностью совместно с литовскими коллегами работать над установлением правды. Любая, даже самая маленькая зацепка может оказаться ключевой", - говорится в сообщении МИД.

Белорусская сторона выразила благодарность литовской за официальное приглашение на торжественную церемонию перезахоронения участников восстания 1863 года, которая состоится 22 ноября в Вильнюсе. "С удовольствием приняли это приглашение. Делегацию нашей страны возглавит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко", - проинформировали в МИД.-0-

Фото из Facebook-аккаунта МИД