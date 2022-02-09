МИД: ОДКБ прошла путь трансформации от оборонительного союза до современной многофункциональной организации

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ за 20 лет прошла путь трансформации от оборонительного союза до современной многофункциональной организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращение замглавы МИД огласил постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

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