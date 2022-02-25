МИД оказывает содействие белорусам в Украине: к дипломатам обратились более 1,5 тыс. человек

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине и главное консульское управление МИД продолжают оказывать посильное содействие гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся в Украине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Напоминаем, что для этих целей запущена горячая линия (+38 050 406 23 30, +37517 379 47 71 и +37517 379 26 73, consul@mfa.gov.by). По состоянию на 12.00 25 февраля по минскому времени к белорусским дипломатам обратились более 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В течение суток граждане Беларуси покидали Украину через пункты пропуска на белорусско-украинской границе "Новая Рудня" и "Новая Гута". Всего границу пересекли несколько сотен человек.

В настоящее время пункты пропуска остаются открытыми, вместе с тем подъезды к ним с территории Украины в силу разрушения дорожной инфраструктуры крайне затруднены и не всегда безопасны.

В МИД Беларуси также обратили внимание, что в сопредельных с погранпереходом "Новая Рудня" районах наблюдается эскалация ситуации и попросили учитывать это при планировании маршрутов.

Сохраняется также возможность выезда через территории соседних с Украиной Молдовы (направление - Могилев-Подольский), Польши (надо учитывать многотысячные автомобильные очереди) и Словакии (направление - Ужгород).

"Еще раз призываем всех белорусов отменить запланированные поездки в Украину до стабилизации обстановки. Надеемся на благоразумие наших граждан и адекватное восприятие реальности и ситуации в соседнем государстве", - говорится в сообщении.

Актуальными остаются рекомендации МИД следовать установленным в Украине мерам безопасности и прислушиваться к рекомендациям местных властей по данному вопросу.-0-