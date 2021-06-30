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30 июня 2021, 11:43

МИД опубликовал доклад о резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел возобновило практику подготовки докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах. Такой доклад размещен сегодня на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД убеждены, что западные страны безосновательно возложили на себя функции "глобального квазисудьи" в отношении ситуаций с правами человека в других странах. И при этом закрывают глаза на собственные проблемы - от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях.

"Доклад МИД Беларуси привлекает внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций к этим тревожным сигналам. Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных "партнеров". Мы выступаем за разумный и объективный подход государств к сотрудничеству по всем вопросам, включая права человека", - подчеркнул в МИД.

Доклад касается 21 государства, включая ряд стран Европейского союза, США, Великобританию и Канаду, которых в МИД называют наиболее активными "адвокатами" экономических санкций и иных ограничительных мер.

"Документ не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада. В нем приводятся резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам", - пояснили в МИД.

Отраженных в докладе сюжетов достаточно, чтобы заметить всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах на фоне постоянных нарушений прав человека и свобод своих граждан, попрания норм международного права и международных обязательств, убеждены в МИД. "Это другое!" - любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи "Скотный двор" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие", - отметили в МИД.

Ниже приведены отдельные примеры резонансных случаев нарушения прав человека из доклада МИД по ситуации в некоторых странах.

США

Военная тюрьма США в Гуантанамо - в январе 2021 года исполнилось 19 лет ее существования. За это время через нее прошли 780 заключенных. Доказана вина лишь восьми из них. Девять арестованных умерли в стенах учреждения.

"Система уголовного правосудия США изобилует расовой дискриминацией на всех этапах - от полицейской службы и арестов до освобождения под залог, вынесения приговора и лишения свободы", - отмечается в докладе.

В настоящее время в Соединенных Штатах заключены в тюрьмы более 2 млн человек, которые составляют 22% заключенных в мире, а 60% - это представители расовых и этнических меньшинств.

Упоминается в докладе МИД случай с Джорджем Флойдом и последовавшие за этим массовые протесты."25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе, подвергнут пыткам и казнен во внесудебном порядке сотрудниками Департамента полиции Миннеаполиса, которые удерживали и душили его, держа его на земле и стоя коленом у него на шее в течение почти девяти минут", - напомнили в МИД.

Указывается также, что 3 марта 2020 года Бреонна Тейлор, 26-летняя афроамериканка, работавшая техником скорой медицинской помощи, была застрелена в собственном доме сотрудниками Департамента полиции Луисвилля.

Фотокорреспондент NBC News Эд Оу в группе 20 журналистов освещал демонстрации в Миннеаполисе 30 мая 2020 года. "Когда они стояли в стороне от протестующих, полиция применила против журналистов слезоточивый газ, перцовые баллончики и гранаты со слезоточивым газом, а затем оттеснила их с помощью дубинок", - отметили в докладе МИД.

/Будет дополнено/.-0-

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