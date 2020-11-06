МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 ноября 2020
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:50 У школы под Парижем задержали человека с ножом В мире
13:46 ВОЗ рекомендует мировому сообществу готовиться к новой пандемии В мире
13:46 Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-сентябре вырос на 6,1% Экономика
13:39 Законопроект о волонтерстве вынесен на общественное обсуждение Общество
13:37 Щекин: необходимо поставить заслон идеологии разрушения государства Общество
13:32 Книжная выставка к 500-летию Жировичского монастыря открылась в БГУ Культура
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 89 555 пациентов с COVID-19 Общество
13:21 В Бобруйском районе под колесами иномарки погибла пенсионерка Происшествия
13:19 Масочный режим введен в Могилеве Регионы
13:12 Белорусский рубль на торгах 6 ноября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:12 Строительство АЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси - Головченко Экономика
13:10 Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты на жилье по указу №240 Экономика
13:09 Новое пожарное депо открыли в Петрикове Регионы
13:04 Беларусь предлагает ускорить возобновление пассажирского сообщения в СНГ Общество
13:03 В Могилевской области снизят издержки на зимнее содержание автодорог за счет новых технологий Регионы
12:58 Легковушка ехала в Гомеле на красный и сбила 15-летнюю девушку Происшествия
12:56 В Москве школьница умерла на уроке физкультуры В мире
12:54 Жители столицы на 100,65% оплатили ЖКУ Регионы
12:52 В Минске квартиру забросали коктейлями Молотова - возбуждено уголовное дело Происшествия
12:51 В Генпрокуратуре рассказали, куда работники могут обратиться за защитой своих трудовых прав Общество
12:44 В Тбилиси число новых случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1 тыс. В мире
12:39 Четыре новые станции минского метро откроют для пассажиров 7 ноября с 12.30 Регионы
12:38 Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября Общество
12:23 Министром ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию стал Арман Шаккалиев Экономика
12:21 В Литве уровень безработицы вырос до 9,3% В мире
12:17 В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,9 В мире
12:12 Подорлик, окольцованный в Березинском заповеднике, попал в объектив израильского фотографа Регионы
12:11 В Жлобине задержали братьев, участвовавших в массовых беспорядках в райцентре Происшествия
12:04 Около Br1,2 млн вложено в газификацию агрогородока Залужье Стародорожского района Регионы
12:01 МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ Политика
Все новости
Все новости
Политика
06 ноября 2020, 12:01

МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси в очередной раз осуждает попытки политического и экономического давления на нашу страну как на суверенное государство - участника ОБСЕ. Это отметили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел, сославшись на выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Такое давление идет вразрез с духом Хельсинкского заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации, - отметил Андрей Дапкюнас. - Делегация Беларуси глубоко сожалеет, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 сентября инициаторы использования в отношении Беларуси так называемого "московского механизма" не услышали - или не захотели услышать - наш призыв пересмотреть свое решение".

"Сегодня делегация Беларуси вынуждена повторить, что правительство Беларуси категорически не приемлет изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повода для запуска этого механизма. Подробную информацию о ситуации в стране наша делегация доводила практически на каждом заседании Постоянного совета. Вместе с тем страны-инициаторы, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога в ОБСЕ, запустили наиболее жесткий и конфронтационный вариант применения "московского механизма", который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Во внешнеполитическом ведомстве считают: "Московский механизм" на сегодня окончательно устарел и не является инструментом диалога и конструктивного сотрудничества. Его неконсенсусный и, по сути, конфронтационный характер противоречит стратегическим целям организации. Главная проблема "московского механизма" состоит в том, что он был задуман и, возможно, мог бы работать в далекое от нас время, когда будущее представлялось многим счастливым "концом истории": торжество либеральной демократии, конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн. Сегодня мы хорошо понимаем, что живем в совсем другом мире. Отсутствие минимального доверия между государствами, всеобщая подозрительность и открытая враждебность определяют сегодня конфронтационную тональность и невысокое качество нашего диалога".

"Если наша озабоченность вынесенной сегодня на рассмотрение проблемой действительно искренна, если она не конъюнктурна, мы должны признать - как минимум, самим себе - бесперспективность разговора в этих условиях в формате "учителя и ученика", - заявил Андрей Дапкюнас. - За рамками хотя бы минимально доверительного взаимодействия официальных властей государств-участников друг с другом любая, даже самая праведная, инвектива становится пустозвучием. В отсутствие доверия те, на чье внимание мы рассчитываем, нас попросту не слышат".

Постпред также обратил внимание на то, что такой конструктивной, доверительной связи с белорусскими официальными властями у государств - инициаторов "московского механизма", к сожалению, сегодня нет. И, судя по выбору методов влияния на позицию белорусской власти, которые в большинстве случаев носят санкционно-наказующий характер, эти государства вряд ли всерьез стремятся к построению такого взаимодействия с властями в Беларуси на равноправной и взаимоуважительной основе.

"Оценивая происходящее сегодня в Беларуси, важно также понимать, что культурно-ментальное поле, в котором страна живет последнее столетие, включает в себя как один из важнейших идеологических столпов максиму о том, что только та власть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться, - заявил Андрей Дапкюнас. - Сегодня власти Беларуси не скрывают и говорят об этом открыто, что ощущают угрозу серьезного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны. В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жесткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности".

Андрей Дапкюнас также отметил: "Мы знаем, что каждое правительство самостоятельно делает выбор инструментария, необходимого для решения этой задачи. Любое национальное правительство может допускать в этой работе ошибки или принимать далекие от идеальных решения. Однако в мире нет ни одного учебника с четко прописанной последовательностью шагов, необходимых для решения в конкретной страновой ситуации главной задачи любой государственной власти - как найти золотую середину между обеспечением в полной мере прав и свобод граждан и поддержанием в обществе необходимого уровня безопасности и порядка. Поиск этой золотой середины - исключительное право и одновременно исключительная ответственность государственных властей каждого суверенного государства".

Был задан риторический вопрос: "Как нам двигаться дальше, чтобы наша дискуссия обрела больший смысл?"

"Только в направлении восстановления взаимоуважительного диалога равноправных субъектов международного права как в рамках этой организации, так и, прежде всего, по линии двусторонних контактов между государствами, которые заинтересованы в том, чтобы быть добрыми соседями и партнерами", - убеждены во внешнеполитическом ведомстве.

В том, что касается представленного доклада, правительство Беларуси считает: его содержание, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвержденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси.

"По этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями, - заявил дипломат. - И, наконец, мы призываем провести ревизию использования "московского механизма" как устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МИД ОБСЕ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото из архива Новый посол Пакистана в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот
Анатолий Глаз МИД Беларуси о ноте Литвы: нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям
Фото из архива Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в формате видеоконференции
Андрей Савиных. Фото из архива О насущной необходимости развития национальной системы политических партий - мнение
Юрий Амбразевич и Дарен Тан. Фото МИД Взаимодействие Беларуси с ВОИС в последние годы активизировалось
Фото из архива Почетное консульство Беларуси открылось в эквадорском городе Куэнка
Главное
Во время церемонии открытия Лукашенко про открытие 3-й линии метро: это показатель нашей социальной и политической устойчивости
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий
Строительство АЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси - Головченко
Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 2,2% почти до $7,5 млрд
Топ-новости
Лукашенко: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт
Минский метрополитен: этапы развития в фотографиях БЕЛТА
До +13°С ожидается в Беларуси 7 ноября
Букмекерская компания Parimatch — официальный беттинг-партнер сборной Беларуси по гандболу
Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты на жилье по указу №240
Четыре новые станции минского метро откроют для пассажиров 7 ноября с 12.30
Законопроект о волонтерстве вынесен на общественное обсуждение
"Квартира к юбилею, Lexus за чипсы и 40 000 рублей вместо ужина! Истории победителей игры "Удача в придачу!"
МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ
СВР России передала Беларуси сведения о планах Запада по дестабилизации обстановки
В Беларуси выздоровели и выписаны 89 555 пациентов с COVID-19
Проект госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение
Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября
Командно-штабная тренировка КСОР ОДКБ пройдет 11-12 ноября
XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" отменен
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Строительство АЭС в Беларуси Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.