МИД отмечает заметный рост интереса к Беларуси со стороны германских компаний

19 декабря, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Интерес германских компаний к Беларуси растет. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение последних двух лет мы наблюдаем рост интереса к Беларуси со стороны германских компаний. По нашему мнению, особенно привлекательным является для них индустриальный парк "Великий камень" с учетом предлагаемого им целого ряда долгосрочных льгот и преференций", - отметил Евгений Шестаков.

В частности, немецкие компании создают в "Великом камне" инновационные производства композитных материалов и медицинских изделий. В этом году в число акционеров "Компании по развитию индустриального парка" вошел логистический оператор крупнейшего речного порта Европы Дуйсбурга - компания "Дуйспорт".

"Это знаковое событие, важность которого нам еще предстоит оценить. На мой взгляд, это является мощным сигналом для иностранного, прежде всего европейского, бизнеса. По сути, мы можем увидеть очертания формирующегося в парке кластера германских предприятий, над созданием которого мы неоднократно предлагали подумать нашим немецким партнерам, - сказал замминистра. - В то же время исходим из того, что индустриальный парк "Великий камень" будет очень важным, но не единственным местом притяжения для германских инвестиций в Беларуси".

По его словам, новых точек роста и сфер для приложения усилий предприятий и бизнесменов из Беларуси и Германии предостаточно. В качестве свежего примера он назвал германскую компанию "Полиполь", которая за короткий срок смогла запустить в Ивацевичах современное производство мягкой мебели.

"Дополнительные перспективы наращивания нашего двустороннего экономического сотрудничества мы видим именно в открытии новых совместных производств, вхождении белорусских предприятий в цепочки поставщиков промышленных полуфабрикатов и комплектующих высокой степени обработки", - обратил внимание Евгений Шестаков.

Белорусская сторона также заинтересована в обмене опытом с германскими компаниями в области перехода на новый технологический уровень, широкого внедрения элементов дигитализации в производство, развития электромобильности и связанной с ней инфраструктуры.

"Безусловно, германский опыт востребован и в таких сферах, как повышение энергоэффективности промышленности и жилищного строительства, создание комплексной городской инфраструктуры по модели умного города", - добавил дипломат.-0-