МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС

Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября провело в Facebook консульский день, ответив на вопросы по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. БЕЛТА публикует ответы на главные вопросы.

Когда будут подписаны соглашения с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии?

В министерстве пояснили, что для подписания соглашений необходимо, чтобы были завершены соответствующие внутренние процедуры в Евросоюзе. После подписания документов необходимо, чтобы их ратифицировал белорусский парламент и одобрил Европарламент. Только после этого можно будет говорить о других модальностях: сроках, месте, времени и так далее. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны проинформируют друг друга о завершении всех процедур.

"Работы еще много, поэтому прогнозировать точно тяжело, - добавили в МИД. - Но в любом случае мы с представительством Европейского союза в Беларуси активно работаем над тем, чтобы все процедуры были скорее завершены".

Какие обязательства берет на себя Беларусь с подписанием соглашений с ЕС?

Соглашение об упрощении выдачи виз (после его подписания и выполнения сторонами внутренних процедур) должно вступить в силу одновременно с соглашением о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба документа не содержат односторонних обязательств, все обязательства носят взаимный характер, обратили внимание в министерстве.

Беларусь, как и Европейский союз, должна будет осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В министерстве добавили, что в проекте соглашения о реадмиссии предусмотрены взаимные быстродействующие и эффективные процедуры, связанные с этим процессом.

"В отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран предусмотрен двухлетний переходный период (два года с даты вступления в силу соглашение не будет применяться в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства). По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси", - отметили в МИД.

Подавать документы нужно будет через визовый центр или можно будет обращаться в посольство?

Проектом соглашения об упрощении визового режима с ЕС предусмотрено, что стороны должны обеспечить право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения стран-участников, где это возможно.

"Безусловно, в случае, если подача документов будет осуществляться через визовый центр, для заявителя это будет дороже: к 35 евро сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы (уплачивается на счет соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения) добавится плата за услуги визовых центров", - отметили в министерстве.

При этом проектом соглашения предусмотрено, что плата за услуги визового центра не должна превышать 30 евро.

"Однако для заявителей, которые, например, проживают не в Минске, Бресте или Гродно, услуги визовых центров сегодня достаточно востребованы и оценены ими, поскольку позволяют подать документы на визу без дополнительных издержек (временных, да и финансовых в том числе), - обратили внимание в МИД. - При этом важно отметить, что ходатайства о выдаче виз рассматриваются и решения по ним принимаются исключительно дипломатическим представительством или консульским учреждением соответствующего государства. Поэтому перечень документов, требуемый для подачи ходатайства через визовый центр, не может отличаться от того, который требуется для предъявления в посольство/консульство".

Предусмотрены ли льготы для инвалидов и сопровождающих лиц?

Проектом соглашения об упрощении визового режима со странами ЕС предусматривается освобождение от сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы в отношении инвалидов (вне зависимости от группы инвалидности) и сопровождающих их лиц.

Наряду с этим отмечается, что в проекте соглашения пенсионеры не указаны в качестве отдельной категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы. Вместе с тем они могут подпадать под другие освобождаемые от сбора категории - близкие родственники граждан Беларуси, легально проживающих на территории государств-членов, либо граждан государств ЕС; лица, представляющие документы, подтверждающие поездки в гуманитарных целях.

Планируется ли снижение стоимости белорусских виз для граждан Евросоюза?

Безусловно, после вступления в силу соглашения стоимость белорусской визы для граждан ЕС будет снижена до 35 евро. Будет также увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Более того, срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180. Планируется дальнейшая работа по упрощению въезда в страну в рамках существующих безвизовых режимов.

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Проект визового соглашения с ЕС предусматривает освобождение инвалидов от консульского сбора - МИД Проектом соглашения об упрощении визового режима со странами ЕС предусматривается освобождение от сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы в отношении инвалидов (вне зависимости от группы инвалидности) и сопровождающих их лиц.