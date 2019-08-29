29 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. МИД подтверждает планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о появлении в СМИ сообщений о переносе сроков подписания соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом с осени 2019 года на начало 2020 года, Анатолий Глаз сказал: "Как неоднократно уже заявлялось, мы с европейскими партнерами совместно движемся к заключению соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. В настоящее время необходимые для подписания процедуры сторонами еще не завершены. Вместе с тем мы по-прежнему исходим из того, что наши планы в обозримой перспективе осуществятся".-0-