МИД пояснил, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях в Варшаве

29 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Глаз напомнил, что несколько дней назад МИД обнародовал свою позицию по этому вопросу, где предельно четко и ясно все пояснил. "Здесь не нужно заниматься конспирологией. Мы, безусловно, признательны польской стороне за приглашение. Но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ней у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход. Еще раз подчеркну, что все без исключения народы Советского Союза внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом", - сказал он.

Пресс-секретарь МИД еще раз обратил внимание, что освобождение Центральной и Восточной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям многонациональной Красной армии. "Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия", - подчеркнул он.

Вместе с тем, учитывая, что война с самого начала затронула территорию Беларуси, наша страна приняла решение об участии в памятных мероприятиях. "Для нас участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября - дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны", - отметил Анатолий Глаз.-0-