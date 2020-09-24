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24 сентября 2020, 14:31

МИД: попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Президента не отражают мнения большинства международного сообщества

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с реакцией ряда зарубежных стран на инаугурацию Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В МИД подчеркнули, что 23 сентября в соответствии с нормами белорусского законодательства состоялась инаугурация Президента Александра Лукашенко. "Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета, сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны, - убеждены в МИД. - Мы давно являемся международно признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене".

Как напомнили в МИД, запрет на вмешательство во внутренние дела - один из краеугольных принципов международного права, закрепленный в ст.2 Устава ООН. "Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, Парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров", - говорится в заявлении. - Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества".

Особое удивление в МИД вызывает поведение украинских соседей, которые "уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации". "Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. "Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга - вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан, - говорится в заявлении. - Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации. Мы за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами".-0-

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