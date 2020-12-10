МИД принимает непосредственное участие во внутринациональном диалоге - Макей

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси принимает непосредственное участие во внутринациональном диалоге, который проходит в стране. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"МИД, конечно же, принимает непосредственное участие во внутринациональном диалоге, который сейчас проходит. Как бы кто извне к этому ни относился, но те диалоговые площадки, которые созданы сейчас, - это реальные площадки, где каждый может высказать свое мнение, - уверен глава внешнеполитического ведомства. - И мы видим подтверждение того, что в них участвуют представители разных слоев населения".

"И как бы кто скептически ни относился, я считаю, что в конечном итоге эти площадки дадут огромную пищу для размышлений относительно того, как нам жить дальше в различных сферах и областях: в экономике, в законодательстве, в реализации конституционного процесса и так далее", - заявил Владимир Макей.

Он рассказал: "МИД тоже участвует в этом. Мы подготовили соответствующие предложения и внесли их в те структуры, которые занимаются анализом этих предложений. В рамках подготовки Всебелорусского народного собрания, созданной рабочей группы, в состав которой включены представители Министерства иностранных дел, мы постараемся донести наши размышления, а также включить их в итоговые материалы Всебелорусского народного собрания".

Владимир Макей убежден: предложения, которые имеются в Министерстве иностранных дел, найдут соответствующий отклик и поддержку.-0-