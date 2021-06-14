МИД проведет сегодня брифинг по актуальным вопросам для представителей СМИ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра сегодня проведет брифинг по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации, начало в 15.00, сообщает БЕЛТА.
В мероприятии примут участие руководство Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, Уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь, иные релевантные спикеры.
Основными темами станут развитие ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс, выезд из Беларуси отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию нашей страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича.
Запланирована демонстрация ряда ранее не публиковавшихся фактологических материалов. Будет доступна прямая видеотрансляция. -0-