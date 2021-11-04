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04 ноября 2021, 12:39

МИД: провокации в отношении Беларуси нацелены создать воинствующий климат в польском обществе, ЕС и НАТО

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезно настораживают системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очередное заявление для СМИ о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме" снова является голословным. Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений, - говорится в документе. - Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь".

В заявлении отмечается, что что польская сторона не представила ни одного фактологического подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны.

"Вместо успешно функционирующих много лет двусторонних механизмов для эффективного прояснения и разрешения любых подобных инцидентов официальная Варшава целенаправленно использует исключительно мегафонную дипломатию, догматические заявления для СМИ и бессмысленные популистские шарахания по примеру направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев, - подчеркнуто в заявлении МИД. - Такими инструментами не решался и никогда не разрешится ни один международный вопрос".

Совершенно очевидно, что этот набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь. Цель - отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы.

"Мы понимаем, что польской стороне необходимо повысить градус напряженности для получения дополнительного финансирования при строительстве "Варшавского железного занавеса". Неслучайно эта инсценировка совпала по времени со вступлением в силу Закона о строительстве стены на белорусско-польской границе, - отмечается в документе .- Однако мы не приемлем использование Беларуси в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков".

В МИД отметили, что еще более настораживающим является тот факт, что провокации в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям.

"Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада. Это безответственно. На кону безопасность всего региона", - говорится в заявлении.

"В этой связи еще раз заявляем, что Беларусь никоим образом не ставит под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы. Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе, - отмечено в документе. - Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты. Еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".-0-

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