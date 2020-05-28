МИД рассчитывает на поступление от ЕС уведомления по визовому соглашению до конца мая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сегодня провел телефонный разговор с заместителем генерального секретаря - политическим директором Европейской службы внешних действий Энрике Мора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Собеседники обсудили перспективы проведения совместных мероприятий как по линии Беларусь - ЕС, так и в рамках "Восточного партнерства". "Олег Кравченко приветствовал одобрение Советом ЕС соглашений между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Он также выразил надежду на поступление от ЕС соответствующего уведомления до конца мая 2020 года, что позволило бы ввести в силу оба соглашения с 1 июля 2020 года", - проинформировали в МИД.-0-

Соглашения между Беларусью и ЕС о визах и о реадмиссии могут вступить в силу 1 июля, но есть условие "Мы приветствуем этот шаг со стороны Европейского союза и ожидаем, что в ближайшее время нам поступит официальное уведомление о завершении процедуры ратификации", - отметил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.