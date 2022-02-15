МИД РФ: Беларусь и Россия показывают пример позитивной повестки в условиях мировой конфронтации

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия показывают пример позитивной повестки в условиях мировой конфронтации. Об этом заявил специальный представитель МИД России по вопросам Союзного государства Виктор Сорокин на конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты", передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Сорокин подчеркнул, что Беларусь и Россия никому не угрожают, но свои интересы и границы в рамках Союзного государства будут защищать решительно и до конца. "Наши страны-союзники показывают всему миру, что мы мирные люди, но мы решительно будем отстаивать свои национальные государственные интересы и защищать границы Союзного государства от Бреста до Владивостока. И ни у кого не должно быть в этом сомнений. Мы никому не угрожаем, но свои интересы мы будем защищать решительно и до конца", - сказал он.

Конференция "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты" состоялась в формате видеомоста на площадках РОО "Белая Русь" и Общественной палаты России. Ее организатором также выступила Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко.

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