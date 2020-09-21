МИД РФ: дебаты в СПЧ ООН по Беларуси - грубое вмешательство в дела суверенного государства

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состоявшиеся 18 сентября в Женеве по настоянию группы западных государств срочные дебаты Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Беларуси являются грубым вмешательством в дела суверенного государства. Об этом заявляется в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С сожалением констатируем, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала СПЧ очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека, - говорится в комментарии. - Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями Устава ООН".

"Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Беларуси и их оценку в международном сообществе, - подчеркнули в МИД России. - Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах - членах ООН".

В МИД РФ отметили, что западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делегитимизации власти в отдельно взятой стране. Такие действия подрывают репутацию правозащитного измерения ООН. "Резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ также констатировали грубое нарушение процедурных норм и правил со стороны председательствующего в СПЧ представителя Австрии. "Решительно осуждаем подобные действия, несовместимые с нейтральным статусом председательства в коллективных органах ООН", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.-0-