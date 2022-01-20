МИД РФ: Грызлов прибудет в Минск до конца января

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов прибудет в Минск до конца января. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Борис Вячеславович /Грызлов. - Прим. БЕЛТА/ намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца, - сказала Мария Захарова. - Что касается задач нового руководителя посольства, общей установкой российской дипломатии является работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям. Специфика наших отношений с Беларусью, конечно, ставит дополнительные задачи. И назначение видного государственного деятеля на пост посла в Минске подчеркивает особое значение, которое руководство России придает отношениям с братской республикой".

Обращаясь в первую очередь к зарубежным журналистам, представитель МИД РФ напомнила, что Беларусь для России - ключевой союзник и стратегический партнер. "Мы вместе выстраиваем Союзное государство, активно взаимодействуем в региональных интеграционных объединениях - СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, - отметила она. - Безусловно, теснейшим образом переплетены экономики наших стран, активно развиваются взаимная торговля, межрегиональное и приграничное сотрудничество. Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике, науке. Естественно, наши государства связывают обязательства совместной обороны западных рубежей Союзного государства. Основой нашего сотрудничества, конечно же, служат тесные отношения между гражданами России и Беларуси, совместная история, культура, традиции и ценности. Наша задача - помочь их дальнейшему укреплению, созданию равных возможностей для россиян и белорусов на пространстве Союзного государства".

Мария Захарова подчеркнула, что важнейшим приоритетом нового посла, посольства в целом и всех российских загранучреждений в Беларуси является обеспечение единой внешнеполитической линии России и Беларуси. "Хорошо известно, что наши страны придерживаются совпадающих точек зрения по ключевым международным и региональным проблемам, - констатировала она. - В текущих условиях вдвойне важно, чтобы координация внешнеполитических шагов наших государств не давала сбоя".

Воспользовавшись возможностью, официальный представитель МИД России через БЕЛТА поздравила белорусских коллег-дипломатов с предстоящим 22 января профессиональным праздником.-0-