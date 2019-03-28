МИД РФ: полемика между Беларусью и Россией обусловлена важностью проблем двустороннего взаимодействия

28 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Полемика между Беларусью и Россией обусловлена важностью проблем двустороннего взаимодействия. Такое мнение высказал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сегодня в Москве на встрече с участниками Клуба руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Накал полемики в первую очередь обусловлен важностью тех проблем нашего взаимодействия, которые волнуют сегодня всех: политиков, дипломатов, журналистов, да и всех неравнодушных россиян и белорусов", - сказал Григорий Карасин.

Замминистра подчеркнул, что важность контактов журналистских кругов двух стран трудно переоценить. "Все присутствующие здесь связаны заинтересованностью в том, чтобы отношения наших двух братских народов характеризовались таким основополагающим человеческим понятием, как дружба", - сказал он.

Григорий Карасин напомнил, что на межведомственном уровне ведется работа по формированию единого информационного пространства Союзного государства. "Будем откровенны - не все в этой сфере складывается гладко или, по крайней мере, так гладко, как бы нам хотелось, - заметил российский дипломат. - Выплескивающиеся на поверхность эмоции вряд ли способствуют нашему взаимопониманию, а порой и создают искаженную картину того, что происходит в наших странах и в наших двусторонних отношениях".

Разумеется, отметил Григорий Карасин, в белорусско-российских отношениях присутствуют сюжеты, по которым оценки и подходы не во всем сходятся или совпадают. "Вместе с тем, абсолютно уверен, что мы должны постараться избегать перехлестов, - заявил замминистра. - Взаимные упреки рождают обиды, особенно в медийный период истории, в который мы живем. Все это может оказать негативное воздействие на доверие и взаимное понимание, а это, безусловно, основа наших двусторонних отношений. Диалог должен идти корректно, компетентно, так, чтобы служить укреплению двустороннего взаимодействия. И сегодняшняя встреча, уверен, станет важной составляющей такого диалога".

Участниками встречи, а также заседания Клуба руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России стали генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор - главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов и другие.-0-