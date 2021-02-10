МИД РФ: против Беларуси и России развязана информационная война с целью внести раздор между союзниками

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Против Беларуси и России развязана информационная война с целью внести раздор между ближайшими союзниками. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью газете "Известия", текст которого опубликован сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

Дипломат отметил, что Россия всегда воспринимала белорусский народ как братский и искренне заинтересована в его благополучии и процветании. "Солидарны со всеми гражданами Беларуси, кто выступает за стабильное, поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога, - сказал он. - К сожалению, против обеих наших стран развязана масштабная информационная война, в том числе с целью внесения раздора между ближайшими союзниками и друзьями. Уверены, что мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх. Исходим из того, что судьбу Беларуси должны решать только сами белорусские граждане".

"Что же касается диалога с самопровозглашенными "лидерами белорусской оппозиции", комфортно обосновавшимися в европейских столицах и получающих там чуть ли не зарплату за свою деятельность, то назвать их подлинными выразителями воли всего белорусского народа и радетелями за его права весьма проблематично", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Отвечая на вопрос об итогах президентских выборов в Беларуси, Андрей Руденко констатировал: "В своих оценках Россия опиралась на мнение международных мониторинговых миссий, которые в отличие от БДИПЧ ОБСЕ согласились участвовать в наблюдении за голосованием. Так, в составе только одной миссии СНГ в наблюдении участвовали более 180 человек, и их вердикт был весьма показателен: выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством страны. Разумеется, недостатки есть во всех избирательных кампаниях, в том числе в хваленых западных демократиях. Стоит хотя бы вспомнить, какая вакханалия творилась в США в ходе последних президентских выборов".-0-