МИД РФ рассчитывает, что Литва будет выполнять свои международные обязательства по транзиту

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона рассчитывает, что Литва будет выполнять свои международные обязательства по транзиту грузов. Об этом заявила сегодня на брифинге

Мария Захарова напомнила, что МИД РФ уже озвучивал свою обеспокоенность по поводу возможного ограничения Литвой транспортировки грузов из Беларуси, что может негативно сказаться на обеспечении Калининградской области. "Мы надеемся, что этого не произойдет, - отметила она. - Мне кажется, что в мире и без этого достаточно проблем. Надеемся, что литовская сторона будет в полном объеме выполнять свои международные, подчеркну, обязательства".

"В целом наша позиция предельно проста: любые предпринимаемые Вильнюсом шаги не должны препятствовать или каким-либо образом усложнять передвижение российских граждан или грузов между Калининградской областью и остальной территорией России", - заявила официальный представитель МИД РФ.-0-