МИД РФ: Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением со стороны Запада. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российская Федерация привержена союзным отношениям с братской Беларусью, - подчеркнула Мария Захарова. - Будем и впредь координировать наши усилия в интересах укрепления государственного суверенитета, обеспечения национальной безопасности наших стран на основе имеющихся международно-правовых договоренностей. Укреплять нашу коллективную устойчивость перед лицом внешнего давления и политики сдерживания".

Представитель МИД РФ также прокомментировала включение в антибелорусские санкционные списки российских граждан. "Что касается включения в нелегитимные санкционные списки лиц с российским гражданством, причем под совершенно одиозным и абсолютно не поддающимся здравому объяснению предлогом, то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа", - заявила Мария Захарова.-0-

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