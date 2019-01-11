МИД РФ: стратегический курс на расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Курс на расширение стратегического взаимодействия России с Беларусью не подлежит сомнению. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь - наш надежный союзник, партнер, - сказала Мария Захарова. - Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, это закреплено, в частности, в концепции российской внешней политики".
По ее мнению, существуют возможности для повышения эффективности Союзного государства и именно с этой целью создана специальная белорусско-российская рабочая группа.
"Что же касается конкретных вопросов, которые были затронуты Президентом Беларуси (поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое), - по ним ведется диалог по линии профильных ведомств", - добавила Мария Захарова.-0-
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